استعدوا لمفآجات .. محمد الشرنوبي يحتفل بوصول كليب "قلبي ارتاح" لمليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بتصدره الترند بكليب أغنيته قلبي ارتاح، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





النجاح اللي الأغنية محققاه مخليني بجد فخور أن عندي جمهور عظيم ومخلص زيكوا ، ألف ألف شكر، استعدوا لمفاجآت وأغاني جاية كتير قريب أوي". وكتب محمد الشرنوبي ، تعليقا على ما حققه الكليب: أول مليون في ٣ أيام لأغنية #قلبي_ارتاح ،





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ويتضمن الكليب لقطات حية من حفل زفاف محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض الذي اقيم قبل بضعة أشهر بحضور أصدقائهما المقربين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





كما شارك في الكليب فيديوهات قصيرة مسجلة عدد من نجوم الوسط الفني منهم منة شلبي، أحمد مالك ومحمد شاهين وغيرهم.