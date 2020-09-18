كلاكيت تانى مرة.. حذف أغنية قلبي ارتاح لـ محمد الشرنوبي

قامت احدى شركات الاتصالات بـ حذف أغنية المطرب محمد الشرنوبي قلبي ارتاح من على صفحتها بموقع فيس بوك ، وذلك بعد تأكد الشركة من صحة العقد الحصري مع المنتجة سارة الطباخ.





وجاء ذلك ليقين الشركة بعدم أحقية الشرنوبى بالتوقيع علي اي منتج فني او اعلاني منفردا، وان المنتجة صاحبة الحق الوحيد في ذلك وأن ما يقوله بشأن فسخ العقد غير حقيقي.





من جهته لم يقدم محمد الشرنوبي أي مستندات تفيد فسخ العقد ،وهو ما جعل الشركة تقرر على الفور حذف الأغنية.





يذكر أن هذا السيناريو تكرر من قبل مع شركة روتانا وحذفت روتانا الأغنية من كل تطبيقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسويقها.





ويرتبط محمد الشرنوبي بعقد حصري مع شركة ايرث برودكشن تنص بنوده بأنه لايحق له التعامل الفني أو الإعلاني إلا من خلال الشركة.



