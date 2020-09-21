بعد توقف 20 عاما .. شبكة الصرف الصحي لمدينة قوص تستعد للعمل غدا

قال المهندس محمد عبدالمنعم العويضي، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص، إن فريق الدعم الفني للشركة تمكن اليوم من فض جميع الطبات بغرف الصرف الصحي لخط غرب المزلقان والمستشفى، لتنتهي آخر مشكلات شبكة الصرف الصحي لمدينة قوص ومجلس قروى جراجوس والتي شارفت علي دخولها حوالى ٢٠ عاما.





وأضاف العويضي، أن فريق الدعم الفني للشركة أنهي منتصف هذا العام مشكلة " بيارة البرابرة " شرق مدينة قوص لتنتهي معها معاناة مناطق الشيخ لبيب والشيخ عثمان وبعض الانحدارات بشرق المدينة.





وأشار العويضى إلى الانتهاء من معالجة انحدار منطقة العتامين في أغسطس الماضي لتحل بعدها مشكلة الصرف لغرب مدينة قوص وقرى المشروع السويسري لمجلس قروى جراجوس.





وأوضح رئيس فرع الشركة، أنه بفتح طبات مطابق غرب المزلقان اليوم يسدل الستار علي مشكلة الصرف الصحي العتيقة بمدينة قوص ليبدأ غدا توصيل شبكات الصرف الصحي لعدة مناطق محرومة منها مستشفي قوص المركزى وطريق الحسامية وطريق الشوارد وعدة وصلات جانبية بغرب المدينة.





يذكر أن مدينة قوص وعددا من القرى التابعة لها، عانت منذ فترة طويلة من توقف مشروع الصرف الصحي، رغم تركيب شبكة المواسير منذ أعوام بعيدة.

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