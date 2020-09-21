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تعليم

جامعة جنوب الوادي تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المراجعين الخارجيين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:17 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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يوسف رجب

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل المراجعين الخارجيين بالجامعة الذي نظمه مركز ضمان الجودة و التأهيل للاعتماد بالجامعة،في اطار التعاون بين الجامعة و الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه الدورات تأتي في اطار حرص الجامعة على تأهيل كوادر مدربين من مراجعين ومتخصصي الجودة لكليات ومعاهد التعليم العالي.


وحث رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشاركة في هذه الدورات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.


وتوجه الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالشكر لهيئة ضمان الجودة لتعاونها المثمر مع مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة جنوب الوادي.


من جانبه أشار الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن ثلاث دورات وهي دورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب لكليات ومعاهد التعليم العالي ودورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي ودورة المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي.


جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يقام في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2020، ويتولى التدريب الدكتور خلف الديب عثمان، الاستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر المدرب والمراجع المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والدكتور محمود السيد عباس، عميد كلية التربية بسوهاج سابقا ويشارك في البرنامج التدريبي 75 متدربا من مختلف كليات الجامعة.


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جامعة جنوب الوادي تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المراجعين الخارجيين
جامعة جنوب الوادي تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المراجعين الخارجيين
جامعة جنوب الوادي تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المراجعين الخارجيين
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