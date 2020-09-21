لطلاب تربية حلوان .. بدء تدريب محو الأمية

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان بالتنسيق
مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة عن بدء تدريب محو الأمية لطلاب الفرقة
الرابعة شعبة رياض اطفال و رياضة انجليزي فقط خريجي عام (2020/ 2021) وذلك بدءا من يوم الاحد الموافق
20/9/2020.
أوضحت الكلية أن التدريب سوف يكون بمقر الكلية لتلك الشعبة فى قاعة 157 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا وان التدريب سيكون اون لاين ايضا من خلال تطبيق
Zoom .
كما نبهت الكلية على الطلاب اتباع الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها من ارتداء الكمامه واستخدام المطهرات و المحافظة على التباعد الاجتماعى .
وأشارت الى أن الفرقة الرابعة سوف يتم الاعلان عنها قريبا بالتتابع وأن التدريب اجبارى على كل الطلاب ، اما بالنسبة لطلاب الفرق الاولي و الثانية و الثالثة يتم تجهيز تدريبهم بعد الانتهاء من تدريب الفرقة الرابعة .
ونبهت الكلية الى ان الخطوة الاولى هي القضاء ومحو أمية
المواطنين وانه يجب على الطلاب التحلى بالصبر والعزيمة ومتابعة الامور مع المسئول
عن كل شعبة.