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تعليم

لطلاب تربية حلوان .. بدء تدريب محو الأمية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:58 م
تربية حلوان
تربية حلوان
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قسم التعليم

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان بالتنسيق مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة عن بدء تدريب محو الأمية لطلاب  الفرقة الرابعة شعبة رياض اطفال و رياضة انجليزي فقط خريجي عام  (2020/ 2021) وذلك بدءا من يوم الاحد الموافق 20/9/2020.

 

أوضحت الكلية أن التدريب سوف يكون بمقر الكلية لتلك الشعبة فى قاعة 157 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا وان التدريب سيكون اون لاين ايضا من خلال تطبيق Zoom .

 

كما نبهت الكلية على الطلاب اتباع الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها من ارتداء الكمامه واستخدام المطهرات و المحافظة على التباعد الاجتماعى .


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وأشارت الى أن الفرقة الرابعة سوف يتم الاعلان عنها قريبا بالتتابع وأن التدريب اجبارى على كل الطلاب ، اما بالنسبة لطلاب الفرق الاولي و الثانية و الثالثة يتم تجهيز تدريبهم بعد الانتهاء من تدريب الفرقة الرابعة .

 

ونبهت الكلية الى ان  الخطوة الاولى هي القضاء ومحو أمية المواطنين وانه يجب على الطلاب التحلى بالصبر والعزيمة ومتابعة الامور مع المسئول عن كل شعبة.

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