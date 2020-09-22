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رياضة

شوبير يكشف عن قرب رحيل محمد عواد عن الزمالك بشرط..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرب رحيل محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت" أن الزمالك لن يمانع رحيل محمد عواد عن الفريق سواء بالإعارة أو البيع النهائي خلال الفترة المقبلة بشرط وجود عرض مناسب وملائم.

وأضاف أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق يقدم اداء رائعا مع الفريق، إضافة لـ محمود عبدالرحيم جنش حيث انه حارس كبير ويمتلك إمكانيات رائعه بالاضافة لـ وجود محمد صبحي حارس المرمي الناشىء ذو الموهبة الرائعة.

وتابع شوبير أنه في حال رحيل عواد والذي كان قيمة صفقة انضمامه بقيمة 50 مليون جنيه بعائد اقل من ذلك ،فهذا لا يعني اي ضرر للزمالك حيث ان سوق كرة القدم دائما يحمل مفاجآت كثيرة.

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