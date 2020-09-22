أبرزها الأمن السيبراني.. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة تستحدث برامج جديدة

أعلنت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، عن استحداث الكلية برامج جديدة وهى الشبكات والأمن السيبرانى (data science in information systems) وعلوم البيانات فى نظم المعلومات ( networks and cyber security).





وأضافت " ثروت" فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الكلية تتعامل فى العام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين، كما يتم تدريب هيئة التدريس كيفية التعامل بهذا النظام مع الطلبة.

وأشارت إيمان ثروت، إلى أن الكلية بالفعل قامت بالتعامل بنظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا، وأن أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة بالتعامل مع هذا النظام.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامجا دراسيا مميزا وفق متطلبات سوق العمل؛ وذلك في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.