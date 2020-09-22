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برلمان

ما هي خطة الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع منسوب مياه النيل؟.. نائب يتساءل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أحمد أيمن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن سوء إدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه، حيث سببت الوحدات المحلية بالمحافظة حالة من الذعر للأهالي.


أوضح نائب البحيرة في طلبه أن الوحدة المحلية بمدينة رشيد في البحيرة دفعت بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من احتمالية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي أحدث رعبًا وفزعًا كبيرًا لدى المواطنين.


وتساءل: هل الحكومة خاصة كل من وزيري التنمية المحلية والرى والموارد المائية على علم بهذه الواقعة الخطيرة؟ وما هي خطة الحكومة للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في 13 محافظة على نهر النيل.


وأكد أن الوحدة المحلية بمدينة رشيد تعاملت مع الأزمة بطريقة عشوائية ولم تقدم صورة واضحة عن توقيت ارتفاع منسوب مياه نهر النيل ووضع بدائل للمواطنين بعد اخلاء منازلهم والى أين يذهبون، مطالبا الحكومة بالتعامل مع مثل هذه الملفات بأسلوب علمى وبخطط احترافية لا تتسبب فى بث الرعب والفزع لدى المواطنين.


وكانت الوحدة المحلية بمدينة رشيد قامت بنشر تحذير عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، ناشدت فيه المواطنين بإخلاء المبانى الواقعة على أراضى طرح النهر وأصحاب الأقفاص السمكية نظرا لارتفاع منسوب نهر النيل.


وقامت محافظة البحيرة، بإرسال مخاطبات رسمية لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن احتمالية ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة.
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