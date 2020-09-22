بسبب التلوث.. لقطات محزنة لدب صغير يأكل أكياس من البلاستيك بالقطب الشمالي

كشفت لقطات محزنة، لدب دب قطبي صغير جائع يمضغ اكياس من البلاستيك في القطب الشمالي، في ظل تلوث المياه بتلك المنطقة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تسلط الصور المروعة الضوء على الشدة المتزايدة للتلوث البلاستيكي حيث يبتلع الشبل بالتأكيد قطعًا أثناء تناول الطعام.

وكشفت الصور أيضا دبان القطبيان يبلغان من العمر عامين يلعبون أيضًا لعبة شد الحبل بحقيبة بلاستيكية سوداء عثروا عليها في الثلج.

تظهر صورة أخرى واحدة من الدببة التي يبلغ وزنها أربعمائة رطل وهي جالسة وتناول البلاستيك كما لو كانت وجبة طعام.

وكان التقط المصور ينس ويكستروم ، 30 عامًا ، من جوتنبرج ، السويد ، المشاهد الصادمة للدببة في ليفديفوردن ، سفالبارد ، النرويج.