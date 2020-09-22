AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب التلوث.. لقطات محزنة لدب صغير يأكل أكياس من البلاستيك بالقطب الشمالي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:54 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت لقطات محزنة، لدب  دب قطبي صغير جائع يمضغ  اكياس من البلاستيك في القطب الشمالي، في ظل تلوث المياه بتلك المنطقة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تسلط الصور المروعة الضوء على الشدة المتزايدة للتلوث البلاستيكي حيث يبتلع الشبل بالتأكيد قطعًا أثناء تناول الطعام.


وكشفت الصور أيضا   دبان  القطبيان  يبلغان من العمر عامين يلعبون أيضًا لعبة شد الحبل بحقيبة بلاستيكية سوداء عثروا عليها في الثلج.


تظهر صورة أخرى واحدة من الدببة التي يبلغ وزنها أربعمائة رطل وهي جالسة وتناول البلاستيك كما لو كانت وجبة طعام.


وكان التقط  المصور ينس ويكستروم ، 30 عامًا ، من جوتنبرج ، السويد ، المشاهد الصادمة للدببة في ليفديفوردن ، سفالبارد ، النرويج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية بحلول 2100 بسبب الانبعاثات الغازية

الدب العاشق يتحرش بفتيات روسيا.. فيديو وصور

ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة

شاهد.. دببة جائعة تهاجم سوبر ماركت في كاليفورنيا لسرقة الحلوى

لحظات مرعبة.. سائحون يسبحون مع تمساح داخل قفص زجاجي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لتأمين الوصافة .. طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا فى الدوري

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

أول تعليق من تميم بن حمد على وقف إطلاق النار في ليبيا

لو بروجريس الفرنسية: حكم بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب "بي إن سبورتس".. تفاصيل

الفنانة منال سلامة تكشف خطورة الجروبات السرية للأزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم