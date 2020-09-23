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اقتصاد

الغايش: الإصلاح الاقتصادي حمى مصر من تداعيات أزمة كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إنه لولا الإصلاح الاقتصادى التى قامت مصر به منذ أربعة أعوام ما استطعنا أن نواجه أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها.

وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا ضغطت على  الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة،  بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرين عاما، فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة،.

وأضاف السيسى في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية،  باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء فى تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهى كلها الجهود التي تعد إسهاما مباشرا لصون حق المواطن فى عيش كريم.

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