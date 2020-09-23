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أخبار البلد

شركات السياحة تعلن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:35 م
العمرة - أرشيفية
العمرة - أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، أن مستحقات الشركات السياحية لدى وكلائها فى السعودية ، تم تسديد بعضها لدي شركات وأخرى تنتظر ، نتيجة مشكلات متعلقة بالجانب السعودي .

أكد الغمري لـ"صدى البلد " أن ، الشركات السياحية ستحصل على مستحقاتها ، عاجلا أم أجلا ، والوكلاء السعوديين ملتزمين فى ذلك الجزء ، مشيرا الى أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالبنوك مع الوكلاء .


أشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق ، الى سماح السعودية بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، فهو منطبق على الداخل ، ضاربا المثل بالحج الموسم الماضي ، بانه مقتصر على السعوديين.

أستكمل قائلا : لا علاقة بعودة تسيير رحلات العمرة ، للمصريين فهو مقتصر على السعوديين ، لافتا الى أن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين سيكون مرهونا بوجود لقاح لفيروس كورونا ، و نقص أعداد الإصابات مؤكدا انهما الفيصل فى عودة حركة رحلات العمرة للمصريين .

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