أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.





وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه ينبغي تحميل تطبيق "اعتمرنا" والذي سيكون متاحا للتحميل في العاشر من شهر صفر لعام 1442هـ، وينبغي خلو المعتمر من فيروس كورونا.





وأشارت الوزارة، إلى أن المعتمر لابد أن يحصل على تصريح للعمرة، ويصل لأحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.





كما ينبغي على المعتمر إظهار التصريح للموظف المسئول في المركز والتقيد بالأوقات الممنوحة له في التصريح، وارتداء الكمامة والتقيد بالاجراءات الاحترازية.





وينبغي كذلك ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات" والتوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.



