AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صلاح عبد الله يسخر من تحدي "صورتك وأنت طفل"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:28 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
Advertisements
مصطفى كرم
سخر الفنان صلاح عبد الله من تحدى صورتك وانت طفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر صلاح عبد الله صوره له وعلق عليها قائلا "‏‎#childhoodphotochallenge كان نفسي أشارك في التحدي يا ولدي لكن والله ياحبيبي.. ماعنديش صورة وأنا بيبي".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 


مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من إجازته الصيفية.. حمدى الميرغنى ينشر صورة جديدة

صلاح عبد الله يمارس رياضة المشي.. بشوف رشاقة خطوتي

ترشيحاتنا

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

صحيفة تركية: أنقرة نقلت للقاهرة رغبتها في توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور عقب فوز الزمالك على طنطا

ملف الأجانب.. الأهلي يبدأ تحركاته للتخلص من هذا الثنائي

موعد وصول باتشيكو إلى مصر لتدريب الزمالك رسميا

AdvertisementS

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

بأقل مجهود.. الأهلي يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة فى الدوري.. فيديو

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

بتحريض من أردوغان.. القبض على إرهابي كان يخطط لاغتيال سياسيين في النمسا

إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

داخل صالون التجميل.. منة فضالي تبهر متابعيها بلوك جديد للشعر