صلاح عبد الله يسخر من تحدي "صورتك وأنت طفل"

سخر الفنان صلاح عبد الله من تحدى صورتك وانت طفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر صلاح عبد الله صوره له وعلق عليها قائلا "‏‎#childhoodphotochallenge كان نفسي أشارك في التحدي يا ولدي لكن والله ياحبيبي.. ماعنديش صورة وأنا بيبي".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.







