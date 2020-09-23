بالكاجول.. رضوى الشربيني تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت الإعلامية

، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.