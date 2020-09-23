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مرأة

بالكاجول.. رضوى الشربيني تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:22 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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آية التيجي
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت رضوى الشربيني، مرتدية بنطالا واسعا باللون الأزرق هاف ستومك، وعليه ثوب باللون الأسود كت، واختارت عليه جاكيت طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، واختارت حذاء باللون الأسود.

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كما اختارت رضوى الشربيني  ان تترك شعرها  منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تبرز من جمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني في الماكياج على الرموش الكثيفة التى تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجذاب.

وأكملت رضوى الشربيني إطلالتها ببعض الاكسسورات؛ واختارت ساعة يد وأسورة باللون الذهبي ، وقلادة حول رقبتها بنفس اللون، مع حقيبة باللون الأسود.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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