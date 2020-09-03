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أخبار البلد

موجز السوشيال.. رسالة تهديد من رضوى الشربيني.. عائشة بن أحمد تشعل مواقع التواصل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.. رسالة تهديد من رضوى الشربيني |شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع  بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.


إيه الجمال ده.. عائشة بن أحمد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

صديق ميدو.. زلاتان إبراهيموفيتش ينشر صورة جديدة.. ويعلق: أفضل صديقين لي.. شاهد

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادى إيه سي ميلان الإيطالي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " ليصف من خلالها ان  كرة القدم والشبكة بأنهما أفضل صديق له.


مهرجان هنعمل لغبطيطا يحصد 8 ملايين مشاهد على يوتيوب.. شاهد

حصد مهرجان "هنعمل لغبطيطا" للفنان عمر كمال و حسن شاكوش 8 ملايين مشاهد على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .


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