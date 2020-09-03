موجز السوشيال.. رسالة تهديد من رضوى الشربيني.. عائشة بن أحمد تشعل مواقع التواصل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادى إيه سي ميلان الإيطالي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " ليصف من خلالها ان كرة القدم والشبكة بأنهما أفضل صديق له.حصد مهرجان "هنعمل لغبطيطا" للفنان عمر كمال و حسن شاكوش 8 ملايين مشاهد على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .