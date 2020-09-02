AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان هنعمل لغبطيطا يحصد 8 ملايين مشاهد على يوتيوب.. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
حصد مهرجان "هنعمل لغبطيطا" للفنان عمر كمال و حسن شاكوش 8 ملايين مشاهد على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .


ونشر عمر كمال صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " ٨ ملايين في أول اسبوع الحمد لله شكرا على كل دعمكم ".

اقرأ أيضا :
عمر كمال: هنعمل لخبطيطا الأولى على مستوى يوتيوب فى الوطن العربى

و تقول كلمات مهرجان هنعمل لغبطيطا :"رجعنا ليكو .. هنعلم  تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا 

أسامينا دي بالخريطة .. معروف مين التقال".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامينا ع الخريطة.. شاهد.. احتفل عمر كمال وحسن شاكوش بـ أغنيتهما الجديدة

بأغنية بنت الجيران.. شاهد.. عمر كمال يشعل حفلته بدبي

إلى تونس الخضراء.. عمر كمال برفقة حسن شاكوش على الطائرة

عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة مع حسن شاكوش: كام واحد مستنى

عمر كمال يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة هنعمل لغبطيطا

عمر كمال يطرح مهرجان «هنعمل لغبطيطا» .. شاهد

ترشيحاتنا

4 أمور تدل على فضل سورة الملك وجزاء من يداوم على قراءتها

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

أدعية لراحة البال وإزالة الهم

نجل حسن عبد الحميد يكشف سببا غريبا عن أصابع والده

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لها

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية