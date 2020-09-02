مهرجان هنعمل لغبطيطا يحصد 8 ملايين مشاهد على يوتيوب.. شاهد

حصد مهرجان "هنعمل لغبطيطا" للفنان عمر كمال و حسن شاكوش 8 ملايين مشاهد على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .
ونشر عمر كمال صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " ٨ ملايين في أول اسبوع الحمد لله شكرا على كل دعمكم ".
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عمر كمال: هنعمل لخبطيطا الأولى على مستوى يوتيوب فى الوطن العربى
و تقول كلمات مهرجان هنعمل لغبطيطا :"رجعنا ليكو .. هنعلم تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا
أسامينا دي بالخريطة .. معروف مين التقال".
ونشر عمر كمال صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " ٨ ملايين في أول اسبوع الحمد لله شكرا على كل دعمكم ".
اقرأ أيضا :
عمر كمال: هنعمل لخبطيطا الأولى على مستوى يوتيوب فى الوطن العربى
و تقول كلمات مهرجان هنعمل لغبطيطا :"رجعنا ليكو .. هنعلم تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا
أسامينا دي بالخريطة .. معروف مين التقال".