جمهور تونس اللي بنحبهم.. عمر كمال ينشر فيديو من حفلته

نشر الفنان عمر كمال فيديو جديدا من حفلته بتونس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتب عمر كمال معلقا علي الفيديو: "جمهور تونس اللى بنحبهم.. أستنونا يوم السبت على تليفزيون التاسعة".
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وأعلن الفنان عمر كمال عن تصدر أغنيته الجديدة "هنعمل لخبطيطا" التريند على "يوتيوب" ورقم "1" على جميع البلاد العربية.
وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.