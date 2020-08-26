جمهور تونس اللي بنحبهم.. عمر كمال ينشر فيديو من حفلته

وأعلن الفنان عمر كمال عن تصدر أغنيته الجديدة "هنعمل لخبطيطا" التريند على "يوتيوب" ورقم "1" على جميع البلاد العربية.





وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.



