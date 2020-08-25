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فن

عمر كمال يطرح مهرجان «هنعمل لغبطيطا» .. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
اعلن الفنان عمر كمال عن طرح مهرجان " هنعمل لغبطيطا " ونشر فيديو  الأغنية عبر خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق عمر كمال قائلا " المهرجان نزل على قناتي الرسمية ".


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وطرح عمر كمال، مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.


الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
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