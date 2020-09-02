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رياضة

صديق ميدو.. زلاتان إبراهيموفيتش ينشر صورة جديدة.. ويعلق: أفضل صديقين لي.. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادى إيه سي ميلان الإيطالي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " ليصف من خلالها ان  كرة القدم والشبكة بأنهما أفضل صديق له.





وعلق زلاتان قائلا " افضل صديقين لى ".



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يذكر ان  كريم فهمى دافع  عن ميدو ، قائلا : هو الشباب الصغير اللي بيعمل كوميكس علي ميدو و الهزار علي موضوع زلاتان ، ماشي هزر مره و اتنين بس الكتير بيبوخ اوي ، و بعدين انا قلت شباب صغير عشان واضح انهم مش عارفين ميدو ده كان ايه و ماشافوش مسيرته و الفرق اللي لعب ليها.





و تابع كريم :"ميدو اول لعيب مصري يوصل للعالمية بمعني الكلمة و لحد دلوقتي اسمه معروف بره و بيحترموه جدا، يعني ميدو رمز مهم في المنطقة ديه وعلي فكرة جت فترة كان اعلي و انجم من زلاتان فعلا تخيلوا.








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and this is my two best friends

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