غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تسريب صور لـ رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هيدرسفيلد الحالى والأهلى السابق، مرتديا تيشيرت بيراميدز؛ لتقديمه بشكل رسمي .





وكتب ميدو ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز، قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظه من قبل ناديه".





وأضاف: "علمت ان هناك استياء من قبل ادارة هادرسفيلد بتسريب تلك الصور ، بعد تأكيدهم أنه حتى الان لا يوجد اي اتفاق مع بيراميدز!! " .



وتابع : "مسؤولو هادرسفيلد يرفضون اي ممارسات من بيراميدز لوضع اي ضغوط عليهم".