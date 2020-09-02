اتحاد الكرة يكشف قانونية ظهور رمضان صبحي بقميص بيراميدز فى جلسة تصوير

كشف مسؤولو اتحاد الكرة مدى قانونية ظهور رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي بقميص نادي بيراميدز فى جلسة تصوير.





أفاد مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم توقيع اللاعب على عقود مع بيراميدز بموافقة النادي الإنجليزي فإن ظهور رمضان صبحى فى جلسة تصوير بقميص بيراميدز لا يجوز من الناحية القانونية وفقا للعقد المبرم بين اللاعب والنادى الإنجليزي.





وعن تصوير إعلان البطاطس بقميص الأهلي قبل رحيل اللاعب قال.. لا توجد أدنى مشكلة بشأن ذلك الإعلان لأنه انتقل بموافقة النادى الإنجليزى إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.





لفت مسئولو الجبلاية إلى أن الحالة الوحيدة التى تجعل ظهور رمضان صبحي بقميص بيراميدز فى جلسة التصوير قانونيا هو انتقال اللاعب إلى بيراميدز والتوقيع على عقود رسمية.





يذكر أن رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي أصبح لاعبا في صفوف بيراميدز، بعدما ظهر مرتديا قميصه في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وأكد مسؤول في بيراميدز أن أحد العمال المتواجدين بملعب الدفاع الجوي هو من سرب جلسة التصوير الخاصة برمضان صبحي قبل الإعلان عن انتقاله رسميا إلى النادي.





وأضاف المصدر أن مجلس إدارة بيراميدز فتحت تحقيقا وستحاسب العامل المسؤول عن تسريب جلسة تصوير رمضان صبحي ولن تتهاون معه بعدما سرب الصور والفيديوهات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وتواجد رمضان في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم، من أجل التقاط صور تقديمه بقميص فريقه الجديد، قبل إعلان النادي بشكل رسمي عن الصفقة.





وكان رمضان قد أكد مؤخرا أنه على وشك الرحيل إلى بيراميدز، نافيا ما تردد حول انتقاله للزمالك.



