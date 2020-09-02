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رياضة

ميدو: رمضان صبحي سيتعرض لعقوبة مغلظة من هدرسفيلد .. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:04 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، إن رمضان صبحي يمكن أن يتعرض لعقوبات مغلظة من قبل ناديه الإنجليزي هدرسفيلد بعد تسريب صور له بقميص بيراميدز.

وكان رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار للنادي الأهلي قد، أعلن عدم رغبته في البقاء داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مفضلا الانتقال إلى بيراميدز بعدما قدم له الأخير عرضًا ماليًا ضخمًا.

وتم تسريب صور للاعب بقميص بيراميدز اليوم تمهيدًا للإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.


وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظة من قبل ناديه".

وأتم: "علمت أن هناك استياء من قبل إدارة هدرسفيلد بتسريب الصور، بعد تأكيدهم أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع بيراميدز!! مسؤولو هدرسفيلد يرفضون أي ممارسات من بيراميدز لوضع أي ضغوط عليهم".
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