تعليم الإسكندرية: الاستعانة بالمعلمين الجدد بنظام الحصة لحين التعيين

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بدء تسليم خطابات الكشف الطبي وفحص المخدرات لنحو 1400 معلم جديد من الدفعة الخامسة لمسابقة «30 ألف معلم»، بعد قبول التظلمات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد والتعيين.

سد العجز بالحصة لحين انتهاء الإجراءات



وأوضح أبوزيد أن المعلمين الجدد سيتم الاستعانة بهم حاليًا بنظام الحصة لسد العجز في عدد من التخصصات، أبرزها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ورياض الأطفال، لحين إنهاء الإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن انضمامهم يمثل دعمًا مهمًا للمنظومة التعليمية بالإسكندرية.



وأكد مدير المديرية أهمية الاستفادة من طاقات المعلمين الجدد وخبرات المعلمين القدامى، والعمل بروح الفريق للارتقاء بالعملية التعليمية، وتنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم وقدراتهم.

