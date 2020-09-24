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أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان: سنواصل العمل مع الأمم المتحدة في مكافحة فيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي اليوم /الخميس/ السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن بلاده ستواصل العمل مع المنظمة الدولية في مكافحة فيروس كورونا والتصدي له.
وأشار سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إلى أنه اتفق مع جوتيريش على التعاون في مجالات مختلفة بشكل موسع أبرزها بناء السلام وتغير المناخ.
بدوره، هنأ جوتيريش - خلال اتصال هاتفي استمر 20 دقيقة - سوجا على توليه منصب رئيس وزراء اليابان ، كما أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن تقديره لمساهمة اليابان الدولية في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأعرب جوتيريش عن دعمه الكامل لقضية اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية، كما شدد على أهمية العمل من أجل تحقيق نزع سلاح نووي لبيونج يانج.

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