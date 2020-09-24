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أخبار العالم

إغلاق مطعم باشا مصر في أبوظبي .. لهذه الأسباب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
هيئة أبوظبي للزراعة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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محمود نوفل
أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مطعم "باشا مصر" في شارع الدفاع في أبوظبي، لمخالفته القانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأفاد تقرير الرقابة الغذائية بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها تخزين المواد الغذائية على الأرض، وعدم تنظيف المطبخ، والمعدات من الأوساخ المتراكمة، وعدم صيانة أرفف الثلاجات، والمجمدات من الصدأ.

كما تضمن التقرير ان من ضمن اسباب غلق المطعم ايضا ترك الأغذية الساخنة المطبوخة على درجة حرارة الغرفة، ووجود أغذية جاهزة للأكل غير مغطاة، بالإضافة إلى غياب بطاقة غذائية للمواد الغذائية اللحم المفروم، ولحم الضلوع، وغيرها من المخالفات.

واشار التقرير الي انه ورغم تعاقب التفتيش لم تتجاوب المنشأة مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، إذ حرر المفتشون ثلاث مخالفات، ووجهوا ثلاثة إنذارات نهائية للمنشأة بين 10 فبراير الماضي و20 سبتمبر الجاري، لكنها لم تصوب أوضاعها ولم تعمل بالملاحظات الواردة في كل مخالفة.

وبيًنت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى تصحيح الأوضاع واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.
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