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حوادث

شاهد| العقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم يأكل ثعبانًا أثناء التدريب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:19 م
العقيد الشهيد عمرو
العقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم
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رامي المهدي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  الفيس بوك فيديو للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم وهو يأكل ثعبانًا أثناء التدريب بصحبة أفراد الشرطة.

وكان استشهد العقيد عمرو عبدالمنعم والرائد محمد عفت وأمين الشرطة عبدالحميد محمد، أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 إرهابيين مودعين بحجز الإعدام بسجن طره، وصادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضية أنصار الشريعة.

وصرح مصدر أمني بمحاولة 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم.


وتصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

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