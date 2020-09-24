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رياضة

حسن الرداد: مش فاهم امتى حسام حسن يمسك مدير فنى للنادى الأهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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منار نور
علق الفنان حسن الرداد علي حقيقة عودة حسام حسن للنادي الأهلي والظهور على القناة الرسمية للنادي 

وغرد حسن الرداد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " مش فاهم إمتى كابتن #حسام_حسن هيمسك مدير فنى للنادى الاهلى " .


ويأتي ذلك بعد أنباء اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من الرحيل عن تدريب الفريق، بسبب ظروف أسرية تمنعه من الاستمرار.

وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

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