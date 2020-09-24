مدبولى: رد 30% من المستحقات المتراكمة على الحكومة للمصانع منذ عام 2012 حتى الآن





وأضاف "مدبولى"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الخميس، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء المصانع سيولة كافية تمكنهم من إستمرار عملهم، بل ومضاعفة خطوط الإنتاج الخاصة بهم، موضحا أن التوجيه كان رد كامل المتأخرات الخاصة بالدولة فى إطار نموذج سيتم إنشاؤه من خلال وزارة المالية والصناعة مع هؤلاء المصدرين.





وتابع رئيس الوزراء أنه من خلال ذلك سيتم الإنتهاء من هذا الملف بالكامل ورد ما سيتم الإتفاق عليه معهم قبل نهاية ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه فى خلال ثلاث أشهر فقط سيتم غلق الملف الذى كان موجود ويؤرق جميع المصانع المصرية.





وأكد أنه سيتم رد جميع الأعباء التى كانت متراكمة علينا كدولة قبل حلول نهاية ديسمبر 2020، متابعا أن البرنامج الجديد من خلال توجيه وزيرة الصناعة وصندوق دعم الصادرات أن لا تتجاوز المدة الزمنية بين عملية التصدير ورد الأعباء لمدة ست أشهر بحد أقصى.

قال الدكترو مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة العام الماضى قامت بإنشاء برنامج مهم جدا أستطاعت من خلاله رد 30% من المستحقات التى كانت متراكمة للمصدرين عليها منذ عام 2012 حتى الأن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بدعم المصانع وكل من يصدر اليوم فى مصر.