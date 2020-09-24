أخبار الرياضة.. كالديرون مرشح لخلافة فايلر في الأهلي.. أولى طلبات باتشيكو من الزمالك.. الترجي ينسحب من صفقة البلايلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي وجاءت كالتالي :





أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قريب من الرحيل عن النادي لكن القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.





أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.



كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي جاهزة لكافة السيناريوهات في موقف المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر.





تراجع نادي الترجي التونسي عن فكرة التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





أنهى النادي الأهلي إجراءات استعادة أحمد عبد القادر، لاعب فريق الشباب السابق الذي هرب إلى التشيك في 2017.





طلب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ملفًا كاملًا عن جميع لاعبى الفريق.





تعاقد نادي الوداد المعربي مع إنزو زيدان زيدان نج الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قادما من ألميريا الإسباني.





أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، إصابة نجمه السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".







