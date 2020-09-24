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رياضة

فايلر يرحل عن الأهلي خلال ساعات.. وكالديرون مرشح لتدريب الفريق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:33 م
كالديرون
كالديرون
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قريب من الرحيل عن النادي لكن القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك جهاز فني مؤقت قد يتولي المسئولية الفنية بقيادة محمد يوسف، وعادل مصطفى، ومدرب الحراس طارق سليمان".

وأوضح:" هناك أيضا عماد النحاس ومختار مختار من أفضل المدربين في الدوري المصري".

وأكمل: "هناك مدربين أجانب مرشحين للأهلي، وتم ترشيح آلان جريس من أصحاب الخبرات الكبيرة في إفريقيا، والمدرب رحب بالتواجد داخل النادي".

وأضاف:" وهيرفي رينار رفض ترك تدريب منتخب السعودية، وهو اسم يتردد من وقت لآخر، لكنه من الصعب أن يتولي الأمور".

وتابع:" الاسم الثالث الذي تم طرح اسمه وتم ترشيحه عبر وكلاء لاعبين، وهو الارجنتيني جابرييل كالديرون الذي تم ترشيحه مؤخرا لنادي الزمالك".

وأكمل: "لكن الأفضل للأهلي أن يتواجد عماد النحاس، حتى لو عمل مدرب عام مع مدرب أجنبي جديد، خاصة أنه يرحب بذلك، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري، ولابد أن يحصل على حقه بعد تألقه في قيادة نادي المقاولون العرب".

وزاد:" المقاولون لن يقف في طريق النحاس، كما أن مختار مختار مدرب كبير وصاحب خبرات كبيرة في الدوري المصري".

ووواصل: يجب الابقاء علي ميشيل يانكون مدرب الحراس، خاصة أنه بذل جهودا كبيرة في تطوير حراس المرمى، ووضح ذلك بعد تألق محمد الشناوي".
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