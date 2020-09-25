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حوادث

حبس مسجل خطر يقوم بسرقة التكاتك بالإكراه في التبين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه بمنطقة التبين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا مفاده تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء سيرهما طلب منه الأخير توصيله لمنطقة أخرى بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منه على مبلغ مالى كرهًا عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل شقى خطر "سرقات عامة" -مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، سلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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