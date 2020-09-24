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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. فايلر يرد على شائعات رحيله عن الأهلي.. ورونالدو يتألق في تدريبات اليوفي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:14 م
فايلر
فايلر
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.. نستعرضها في السطور التالية:





نشر الحساب الرسمي لمدرب النادي الاهلي رينه فايلر عبر انستجرام، صوره ل فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة امس.

وردت الصورة التي نشرها فايلر على الإشاعات المتداول عن رحيله عن النادي الاهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة. 





نشر المطرب حكيم فيديو له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يرقص على أغنيته الجديده " صحاب اونطه".

وظهر حكيم وهو يرقص بطريقة ملفته على الاغنية وعلق قائلا "ورونى هترقصوا ازاى واشتركوا فى تحدى #صحاب_اونطة على تيك توك واحسن. 5 هيحضروا معايا تصوير الكليب الجديد".




نشر كريستيانو رونالدو لاعب فريق اليوفنتوس الايطالي مجموعة من الصور له من تدريبه مع فريقه اليوم. 

وتألق كريستيانو رونالدو من تدريباته مع الفريق استعدادا لمواجهة روما الأحد القادم وعلق قائلا " من يعمل  بجد يلعب بجد". 




علقت الاعلامية شيما صابر على الخلاف بين رينه فايلر مدرب النادي الاهلي ومجلس الإجارة على التجديد واستمارة مع الفريق. 

وغردت شيما صابر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏‎#فايلر قبل ما يدخل الاهلي  كانت لجنه الكره بتتحرج لما بنسألها ايه اهم انجازاته ..اهه خارج ب سي في محترم ... ‎#الاهلي دائما صانع للمدربين مش وقفه علي حد".

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