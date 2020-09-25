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رياضة

45 مليون يورو مكاسب برشلونة من رحيل سواريز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

45 مليون يورو ..هكذا بدأ نادي برشلونة الإسباني رحلة إنعاش أوضاعه المالية في ظل الأزمة المادية الضخمة التي ضربت النادي في الأشهر الستة الأخيرة إلى جانب تجديد الدماء عقب قراره برحيل 3 من كبار اللاعبين في تشكيلة الفريق الكاتالوني عن صفوفه رغم خسارته في المقابل الحصول على عائد مالي كبير ورحيلهم نظير 7 ملايين يورو فقط قبل موسم واحد من انتهاء تعاقداتهم.

وكتبت إحصائية إقتصادية نجاح برشلونة في الحصول على مكسب مالي قيمته 45 مليون و700 ألف يورو من خلال تجنب سداد رواتبهم عن موسم 2020/2021.

ويتصدر المشهد هنا رحيل لويس سواريز رأس الحربة الذي كان يصل راتبه السنوي إلى 23 مليونا و400 ألف يورو شاملة الحوافز، بالإضافة إلى ايفان راكيتيش لاعب الوسط الذي رحل هو الأخر وكان يتقاضي 13 مليونا و300 ألف يورو سنويا، ثم انضم لهم أرتور فيدال لاعب الوسط المهاجم الذي رحل هو الأخر للإنتر الإيطالي وكان ينال راتبا سنويا قيمته تصل إلى 9 ملايين يورو.


ولم تتوقف مكاسب برشلونة عند حد تخفيض 45 مليونا من ميزانية الرواتب الكبيرة بل نجح في تفعيل قراره بشأن تعديل لائحة الأجور لدي الفريق في المستقبل وتخفيض الرواتب لما هو أقل من 10 ملايين يورو بعد وصول الخسائر إلى 250 مليون يورو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في وقت سابق.

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