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رياضة

بالأسماء .. حكام مباريات اليوم الجمعة فى الدوري المصري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية المقرر ان تدير منافسات اليوم الجمعة فى الدورى الممتاز على النحو التالي

يدير مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش طاقم تحكيمي مكون من : طارق مجدى حكما للساحة وثنائى المساعدين تحسين أبوالسادات ونور سعيد وحكما رابعا سيد شعبان وحكما للفيديو ابراهيم محجوب.

وتقام مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب بصافرة تحكيمية لحكم الساحة عبدالعزيز السيد على أن يعاونه الثنائى خالد سيد وصالح محمد وعبدالعزيز أبو سعدة حكما رابعا والدولى ابراهيم نورالدين حكما للفيديو ومساعده حسني سلطان.

وتنطلق مباراة الاتحاد وانبي بصافرة الحكم محمد الصباحي ويساعده الثنائى أحمد الكلاوى ومحمود عامر وحكما رابعا محمود حسيب وحكما للفيديو محمود عاشور ومساعده مصطفى عثمان.

وينافس فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس فريقا الزمالك وبيراميدز من أجل بلوغ المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة والتواجد ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا برفقة النادى الأهلي خلال النسخة القادمة.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 76 نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المركز الثاني برصيد 58 نقطة بينما جاء فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

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