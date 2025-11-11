كواليس عملية التصويت بانتخابات النواب في قنا

قال أحمد الأفيوني، مراسل "إكسترا نيوز" من محافظة قنا، إنه تتواصل لليوم الثاني والأخير عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل محافظة قنا، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم والإقبال المتزايد من الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأفاد مراسل إكسترا نيوز، أن المواطنين اصطفوا أمام اللجان في مشهد يجسد وعيًا وطنيًا متناميًا وحرصًا واضحًا على المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مضيفا أن اللجان شهدت منذ الصباح توافدًا كبيرًا من مختلف الفئات، لا سيما المرأة القنائية التي اعتادت أن تتصدر المشهد الانتخابي في كل استحقاق وطني، إلى جانب مشاركة واسعة من الشباب.

وأوضح أن نسب الإقبال تتراجع نسبيًا خلال ساعات الظهيرة تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، لكنها تعود للارتفاع مع حلول المساء بعد انكسار الحرارة، حيث تشهد غالبية اللجان كثافة واضحة وزحامًا انتخابيًا يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في تحديد ممثليهم تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية داخل المحافظة تجري بسلاسة تامة دون تسجيل أي خروقات أو تجاوزات، وفقًا لغرف العمليات التسع المنتشرة في مراكز ومدن قنا، والتي أكدت انتظام العمل داخل جميع اللجان دون معوقات تُذكر.