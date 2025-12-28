المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: جنود بمعركة البناء

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية،

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنين لمصرنا الغالية دوام الاستقرار والتقدم، وللقيادة السياسية الرشيدة التوفيق والسداد في استكمال مسيرة البناء الوطني.

وأكد حزب المصريين الأحرار، في هذه المناسبة الوطنية، دعمه الكامل والثابت لفخامة الرئيس، واصطفافه الصادق خلف القيادة السياسية في معركة بناء الدولة المصرية، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على أسس قوية من العمل الجاد، والتخطيط الاستراتيجي، والرؤية الشاملة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وقال: تابع الحزب، بقدر كبير من التقدير، ما تحقق على مدار السنوات الماضية من إنجازات كبرى، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، والتي أثبتت خلالها الدولة المصرية صلابة مؤسساتها، وقوة قرارها الوطني المستقل، وقدرتها على حماية أمنها القومي وصون مقدرات شعبها.

ورأى حزب المصريين الأحرار أن تلك الانجازات لم تكن لتتحقق لولا قيادة وطنية حملت المسؤولية في أصعب اللحظات، ولم تنشغل إلا بسلامة الوطن واستقراره ومستقبل أبنائه.

وثمّن حزب المصريين الأحرار الجهود المتواصلة التي يبذلها فخامة الرئيس في إعادة بناء الدولة على أسس حديثة راسخة، سواء في مجالات التنمية الشاملة، أو تحديث البنية التحتية، أو تمكين مؤسسات الدولة، أو تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وفق استراتيجيات ثاقبة ورؤية فاحصة تستشرف المستقبل، وتحمي الحاضر، وتصون مكتسبات الماضي.

كما جدد الحزب تأكيده على أن مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل خطًا أحمر لا يجوز المساس به، وأن الحفاظ عليها واجب وطني تلتزم به جميع القوى السياسية المخلصة، وفي مقدمتها حزب المصريين الأحرار، الذي يعتبر نفسه جزءًا أصيلًا من معركة كل المصريين الأحرار لتحقيق التوعية الشاملة ، والدفاع عن الدولة الوطنية، ومواجهة كل محاولات العبث أو التشكيك أو الهدم.

وأعلن الحزب بوضوح أن أبناءه وكوادره، في مختلف مواقعهم، هم جنود في صف الوطن، داعمون لقيادته، منحازون للاستقرار، ومشاركون بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية، إيمانًا بأن قوة مصر في وحدتها، وأن تماسك الجبهة الداخلية هو السد المنيع في مواجهة التحديات.

وعبر حزب المصريين الأحرار عن تمنياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الحبيبة عامًا جديدًا يحمل مزيدًا من النجاحات والإنجازات، ويجدد عهده بأن يظل على الدوام في خندق الوطن، لا يحيد عن ثوابته، ولا يساوم على أمنه، ولا يتراجع عن مسؤوليته الوطنية.