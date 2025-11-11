الإسكندرية تشهد إقبالًا نسائيًا على اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب

قالت مراسلة صدى البلد نورهان عادل من محافظة الإسكندرية إن السيدات يصطففن أمام اللجان الانتخابية ورافعين الأعلام خلال انتخابات مجلس النواب، في مشهد يعكس حرصهن على المشاركة السياسية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية لحظة بلحظة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع اللجان.

التدخل السريع لإزالة المعوقات

أوضحت الهيئة أنها تتدخل فورًا لإزالة أي معوقات قد تواجه الناخبين أو اللجان، لضمان استكمال العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة.