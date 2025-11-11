طوابير السيدات والرجال في الهرم .. إقبال كثيف للتصويت بانتخابات النواب

شهدت لجان الهرم إقبالًا كثيفًا من الناخبين، حيث توافد المواطنون من السيدات والرجال على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

واصطفت طوابير طويلة أمام بوابات الدخول، وذلك منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، فيما حرص المواطنون على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدين أن الحضور يعكس وعي المصريين بأهمية التصويت ودورهم في دعم مؤسسات الدولة.

وسجلت اللجان مشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية، مع حرص الهيئة على توفير بيئة آمنة ومهيأة للتصويت، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بشكل سلس ومنظم.

ويأتي هذا الإقبال في إطار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للناخبين.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.