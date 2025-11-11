ازدحام في ثاني أيام انتخابات النواب بلجان مركز الوقف بقنا

شهد مركز الوقف في محافظة قنا اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء انتخابية حماسية وازدحام أمام عدد من اللجان الانتخابية.



وتوافد المواطنون على لجان الوقف الرئيسية والفرعية، وامتدت الطوابير أمام أبواب اللجان في مشهد يعكس الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، فيما حرص كبار السن على الحضور مبكرًا للإدلاء بأصواتهم، رغم ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الحركة لدى البعض.



وحرصت الجهات التنفيذية على تيسير عملية التصويت وتوفير مظلات ومقاعد لخدمة الناخبين، مع انتشار عناصر الشرطة لتأمين اللجان وتنظيم دخول وخروج المواطنين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر كما شهدت اللجان تواجدًا لافتًا من الشباب والسيدات، الذين اصطفوا في طوابير منتظمة .



وفي سياق متصل أصرّت صديقتان مسنتان بمدينة نجع حمادي، على الذهاب إلى لجنتهما الانتخابية في مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات، للمشاركة في اليوم الثاني من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025.



وأكدت السيدتان أن مشاركتهما في الانتخابات واجب لا يمكن التخلي عنه، وأن صوتهما رسالة لكل الأجيال الجديدة بضرورة الحفاظ على حق المشاركة والاختيار، معتبرتين أن المشاركة في الانتخابات هي “عيد للديمقراطية ومسؤولية تجاه الوطن” وقام موظفو اللجنة بمساعدتهما حتى دخلا إلى الداخل للإدلاء بصوتيهما.