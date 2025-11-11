مشاركة قوية في اليوم الثاني من انتخابات النواب بقرية أبو رماد بالبحر الأحمر

شهدت قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من المواطنين في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط وروح المشاركة الوطنية.

توافد مبكر من الأهالي والقبائل

بدأ توافد المواطنين من مختلف التجمعات والقبائل بالقرية منذ الساعات الأولى من الصباح، قبل فتح اللجان في التاسعة، حيث اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع حاملين بطاقاتهم الانتخابية، في مشهد يعكس وعي أهالي الجنوب بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

كما شهدت اللجان حضورًا بارزًا لكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم منذ اللحظات الأولى، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني ومسؤولية تجاه الوطن.

إشراف وتأمين مكثف

تجرى العملية الانتخابية داخل لجان أبو رماد وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، حيث تم تأمين محيط اللجان بالكامل من قِبل قوات الشرطة والقوات المسلحة، لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة.

وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن اللجان في حلايب وأبو رماد تعمل بكامل طاقتها دون أي معوقات، مع متابعة ميدانية لحظة بلحظة من رؤساء المدن والقيادات التنفيذية.

روح وطنية ودعم للاستقرار

أعرب عدد من الناخبين عن فخرهم بالمشاركة، مؤكدين أن صوتهم أمانة، وأن مشاركتهم اليوم تأتي تعبيرًا عن دعمهم لمسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية، وتأكيدًا على انتمائهم لوطنهم الغالي.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يتم غلق الصناديق وبدء عمليات الفرز فور انتهاء اليوم الانتخابي داخل اللجان، بحضور ممثلي المرشحين والجهات القضائية المشرفة.