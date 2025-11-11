قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مشاركة قوية في اليوم الثاني من انتخابات النواب بقرية أبو رماد بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

شهدت قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من المواطنين في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط وروح المشاركة الوطنية.

توافد مبكر من الأهالي والقبائل
بدأ توافد المواطنين من مختلف التجمعات والقبائل بالقرية منذ الساعات الأولى من الصباح، قبل فتح اللجان في التاسعة، حيث اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع حاملين بطاقاتهم الانتخابية، في مشهد يعكس وعي أهالي الجنوب بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
كما شهدت اللجان حضورًا بارزًا لكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم منذ اللحظات الأولى، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني ومسؤولية تجاه الوطن.

إشراف وتأمين مكثف
تجرى العملية الانتخابية داخل لجان أبو رماد وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، حيث تم تأمين محيط اللجان بالكامل من قِبل قوات الشرطة والقوات المسلحة، لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة.
وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن اللجان في حلايب وأبو رماد تعمل بكامل طاقتها دون أي معوقات، مع متابعة ميدانية لحظة بلحظة من رؤساء المدن والقيادات التنفيذية.

روح وطنية ودعم للاستقرار
أعرب عدد من الناخبين عن فخرهم بالمشاركة، مؤكدين أن صوتهم أمانة، وأن مشاركتهم اليوم تأتي تعبيرًا عن دعمهم لمسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية، وتأكيدًا على انتمائهم لوطنهم الغالي.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يتم غلق الصناديق وبدء عمليات الفرز فور انتهاء اليوم الانتخابي داخل اللجان، بحضور ممثلي المرشحين والجهات القضائية المشرفة.

البحر الاحمر الغردقة مرسى علم انتخابات برلمانية الغردقة محافظة البحر الاحمر

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 .. صور

