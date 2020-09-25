السعودية: الجهني خطيبا للمسجد الحرام والبعيجان على منبر الحرم النبوي اليوم

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن خطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة.





وذكرت الرئاسة العامة للحرمين، أن الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، سيحل خطيبا على منبر المسجد الحرام، بينما يحل الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان، خطيبا على منبر المسجد النبوي.





بدورها، تعاملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق ما سبق من معطيات مع جائحة كورونا (كوفيد19)، وسعت بخطى ثابتة وعمل مؤسسي نحو جودة الخدمة وأولوية السلامة لقاصدي الحرمين، بقيادات شابة توشحت وسام البناء ومستقبل الإنجازات.





ويتم الاستعانة في المسجد الحرام بالكاميرات الحرارية وفق أحدث الأنظمة والتقنيات، مع قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة.



