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الفيبروميالجيا مرض خطير يهدد النساء.. إليك أسباب الألم العضلى الليفى وأعراضه تشبه الروماتويد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
الفيبروميالجيا
الفيبروميالجيا
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اسماء محمد – الاء حسن
أعراض الألم العضلي الليفي 
أسباب الألم العضلي الليفي 

يوجد عدد كبير من الامراض التى لا يعرفها معظم المجتمع من بينها مرض الفيبروميالجيا أو الالم العضلي الليفي  وهو احد الامراض المزمنة التى تصيب النساء بدرجة أكبر بكثير من الرجال ولعل أحد الأسباب في ذلك أنه يرتبط بشكل وثيق بالحالة النفسية والعاطفية.

يؤثر الألم العضلي الليفي على الدماغ والأعصاب وللأسف الشديد تتشابه أعراضه بقدر كبير مع مرض الروماتويد مما يجعل الكثير 
من الاطباء يخطئون في تشخيص المرض.

السبب الدقيق للفيبروميالجيا غير معروف ، ولكن يعتقد أنه مرتبط بوجود مستويات غير طبيعية من بعض المواد الكيميائية في الدماغ والتغيرات في الطريقة التي يعالج بها الجهاز العصبي المركزي "الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب" رسائل الألم التي يحملها الجسم.

يتم تحديد بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ الألم العضلي الليفي بسبب الجينات الموروثة من والديهم، في كثير من الحالات ، يبدو أن الحالة ناتجة عن حدث مرهق جسديًا أو عاطفيًا ، مثل: إجراء عملية جراحية أو إصابة أو عدوى أو وفاة شخص عزيز.

يمكن لأي شخص أن يصاب بـ الفيبروميالجيا ، على الرغم من أنه يصيب من النساء حوالي 7 أضعاف عدد الرجال.

عادةً تتطور الحالة بين سن 30 و 50 عامًا ، ولكن يمكن أن تحدث عند الأشخاص في أي عمر ، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

ليس من الواضح بالضبط عدد الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي ، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنها قد تكون حالة شائعة نسبيًا.

الأعراض

وأوضح موقع health ، يمكن أن يكون علاج الألم العضلي الليفي صعبًا ولكن الأدوية والعلاج وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعدك على إدارة الأعراض وتحسين جودة الحياة والتغلب على الألم.

وتشمل أعراض الألم العضلي الليفي :

إعياء مستمر
مشكلة في النوم
النوم لفترات طويلة دون الشعور بالراحة (نوم غير تقويمي)
وجود مشكلة في التركيز أو الانتباه
ألم أو ألم خفيف في أسفل البطن
جفاف العيون 
وجود مشاكل المثانة ، مثل التهاب المثانة الخلالي
الصداع
كآبة
القلق
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