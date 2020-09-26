ابنة رجاء الجداوي: أمي كانت متسامحة جدا وتحب الجميع.. فيديو

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، إن الراحلة كانت تحب أن لا يكون بينها وبين أحد خصومات أو مشاحنات، وكانت دائما تسامح الجميع.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، والدتي كانت من الشخصيات المتسامحة والمميزة التي يصعب تكرارها مرة أخرى.





وتابعت ابنة الراحلة رجاء الجداوي، أن الفنانة الراحلة كانت دائما تحاول وتسعى إلى النجاح منذ بداية مشوارها الفني، وكانت تكافح حتى آخر لحظة لها بالحياة.





وأوضحت أميرة حسن مختار، أنها حتي الآن تتلقى مكالمات هاتفية ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص فى جميع وسائط المجتمع من الفنانين وجمهور الراحلة وغيرهم يقومون بمواساتها، معقبة "أنا مكنتش عارفة إن والدتي لها شعبية كبيرة أوي كده".





وأشارت إلى أنه لم تظهر على والدتها أي أعراض لإصابتها بفيروس كورونا إلا ارتفاع درجة حرارتها فقط لمدة 7 أيام، مضيفة أنهم قاموا بعمل مسحة لها وظهرت النتيجة بإصابتها بكورونا، وقمنا بنقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.