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فن

500 ألف دولار.. مهرجان البحر الأحمر يدعم الفيلم المصري الرصاص والخبز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت منصة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن دعم مشروع الفيلم المصري "الرصاص والخبز"، للمخرج محمد حماد، بقيمة 500 ألف دولار، ضمن مساهمتها فى مساندتها لـ السينما العربية والسعودية.

"الرصاص والخبز" تدور أحداثه حول مصادفة بين قاطع طريق وشاب مثقف، تؤدي إلى صداقة غير متوقعة، وهو عن قصة تامر عبد رب النبي، وربما قد يلحق العرض خلال دورة 2021 من المهرجان السعودي الوليد.

وأعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مؤخرا عن إقامة الدورة الثانية في النصف الثاني من عام 2021، وذلك بعد اعتبار الدورة الأولى ملغاة بعدما حال تفشي فيروس كورونا المستجد دون إقامتها في موعدها المحدد شهر مارس الماضي.

وكشفت إدارة المهرجان عن إنهاء تكليف المخرج محمود صباغ بالإدارة التنفيذية للمهرجان بعد أن عمل خلال المرحلة التأسيسية على إنجاز عدة مبادرات على مستوى الأفلام وإنهاء تفاصيل الدرورة الاولى التي تم تأجيلها قبل أيام من إنعقادها بسبب جائحة كورونا.

وقالت مؤسسة المهرجان إن محمود صباغ انهى عمله بعد أن حقق أهداف المرحلة التأسيسية للمهرجان السعودي، ومن المنتظر أن يعود لأنشطته الإبداعية كمخرج متميز حاز بأفلامه على جوائز في كبرى المهرجانات المرموقة.

وأيضا:

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية.

ويعقد المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.
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