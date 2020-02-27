للمساهمة في حفظ روائع السينما العربية.. مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ترمم رائعة يوسف شاهين الاختيار وتعرضها فى الدورة الافتتاحية

مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ترمم رائعة يوسف شاهين «الاختيار»

علاقة تعاون فريدة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ووزارة الثقافة المصرية

بترميم فيلمين نادرين للفنان السعودي الراحل صفوح نعماني









رممت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فيلم المخرج المصري يوسف شاهين "الاختيار"، لعرضه في الدورة الافتتاحية للمهرجان ضمن برنامج العروض الكلاسيكية.





يعد الفيلم من روائع السينما العربية، وهو عن قصة للأديب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ. يسلط الفيلم الضوء على الحياة العامة من خلال الواقع الشخصي، ويقدّم تحليلًا عميقًا للنفس البشرية عبر جريمة قتل غامضة، كاشفًا النقاب عن خفايا المجتمع المصري إبّان حرب يونيو 1967.





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الفيلم بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والممثل عزت العلايلي، إلى جانب نجوم الشاشة هدى سلطان، محمود المليجي، يوسف وهبي، وضيوف الشرف مديحة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، وسعد أردش.





ويأتي ترميم الفيلم عبر علاقة تعاون فريدة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ووزارة الثقافة المصرية.







هذا ويعرض الفيلم بحضور عائلة المخرج الراحل غابي ورمزي وماريان خوري، ضمن باقة من 15 فيلمًا كلاسيكيًا، عشرة منها تم ترميمها بدعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.





فيما أكّد مدير المهرجان محمود صبّاغ أنه "حدث كبير أن يعرض فيلم ليوسف شاهين على الشاشة الكبيرة في بلادنا؛ نشعر بالفخر أن ترتبط مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتراث المخرج الراحل عبر ترميمها لأحد أعماله".





يُذكر أن المؤسسة كانت قد قامت بترميم فيلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفّوح نعماني هما "الحج إلى مكة" (1963) و"جدة" ما بين عامي 1954 و1968، كما يعرض المهرجان تسعة من أعمال رائد سينما الواقعية الجديدة خيري بشارة في احتفالية خاصة بمسيرته الفنية. تعرض هذه الأفلام في الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تنطلق من 12 إلى 21 مارس المقبل في جدة التاريخية.









تقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 12 إلى 21 مارس 2020 في جدة التاريخية، وتتبنى شعار "تغيير السيناريو".





ويعتمد المهرجان على السينما كمنصة للتعبير والاكتشاف، ويهدف عبر مبادراته وأنشطته على مدار العام إلى دعم وتنمية صناعة السينما السعودية الواعدة، وإلهام جيل جديد من الجمهور في جميع أنحاء المملكة، وإثراء المشهد الثقافي بما يحاكي التغيرات والتحوّلات التي يشهدها مجتمعنا، وذلك عبر تشجيع الحوار والانفتاح والتبادل الثقافي والفكري.