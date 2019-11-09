البحر الأحمر السينمائى.. أمال عريضة على معمل أفلامه فى دعم السينما العربية

يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى أحد أهم التظاهرات الثقافية التى من المنتظر ان تقام خلال الربع الأول من العام المقبل بالمملكة العربية السعودية.ويدعم المهرجان عبر معمل أفلامه تطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة، بما ينسجم مع فلسفته في التطوير العضوي، ورعاية الأصوات الأصيلة، وتشجيع الأنماط السينمائية الحديثة.وانطلاقا من نهج المؤسسة في استقطاب الطاقات الشابة، ورغبة المهرجان في اداء دور ريادي، تم اطلاق وصف الموجة العربية الجديدة على هذا البرنامج.يزوّد برنامج المعمل الجيل السينمائي الصاعد والأجيال اللاحقة، بالمؤونة المعرفية والمهنيّة اللازمة التي تساعدهم في صقل اصواتهم وشحذ رؤاهم الفنية.. وتدفعهم لخوض غمار الإنتاج وصناعة الأفلام.. من خلال توفير الدعم والتدريب والتوجيه المكثف، اضافة إلى فرص الحصول على جوائز مالية للعمل على إنتاج الأفلام.وقد صُمّم برنامج المعمل بدقة ليلبي احتياجات الحركة السينمائية المحلية الناشئة، التي تعاني من ضمور النصوص المكتوبة ومن رخاوة الإستعداد الإنتاجي. وقد روعي فيه استقبال مشاريع تتراوح مدى جهوزيتها بين مشاريع بسيناريوهات جاهزة وأخرى تحتوي فقط على معالجات فنيّة.وتتدرج المشاريع على كل مراحل صناعة الفيلم ابتداءً من استشارات النصوص، مروراً بالعمل مع خبراء في أقسام الإخراج، الصوت، الصورة، مروراً بالإنتاج وما بعده، كما التركيز على تسويق الفيلم، وعلى إيجاد الشركاء المناسبين لتسهيل عملية التوزيع وصولاً إلى الجمهور وكيفية تفاعله مع الفيلم.كما يعتمد البرنامج سياسة تقديم انفتاحية، حيث أنه مبني على أساس تبادل الآراء مع المشرفين، والمختصين كما الزملاء، بما يثري المشاريع المختارة ويسهم في نموها.وتنتهي فترة الحضانة، مع آخر ورشة التي تتزامن مع انطلاق دورة المهرجان في مارس، حيث تنضم المشاريع، في نقطة تجمّع، على هامش سوق أفلام البحر الأحمر، وفيها يقدم أعضاء كل مشروع وبشكل علني تقرير عما توصلوا اليه في مشاريعهم، أمام جمهور من المختصين في صناعة السينما؛ من منتجين وموزعين وغيرهم. يتم في نهايتها الإعلان عن المشروعيّن الفائزيّن بجائزتيّ الإنتاج التي تبلغ قيمة كل منهما 500 ألف دولار أمريكي.وسوف يتم تسليط الضوء على كل المشاريع من خلال الكتيّب المخصص لمعمل أفلام البحر الأحمر الذي يحتوي على المعلومات التقنية الضرورية عن كل مشروع.. بما يعزز من فرص حصولها على فرص إنتاج بدلية.