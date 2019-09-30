مهرجان البحر الأحمر السينمائى يكشف عن مشاريع أفلام دورته الأولى

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن المشاريع السينمائية الـ12 المختارة في الدورة الأولى من معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، والتي اختارتها لجنة دولية من بين 120 مشروعًا من 16 دولة.



تلتحق المشاريع المختارة في المعمل في برنامج متكامل يضم ثلاث ورش عمل تُعقد بالتعاون مع ”تورينو فيلم لاب“ في جدة التاريخية بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج.



ثلث المشاريع التي تم اختيارها هي لمُخْرِجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتِجاتٍ عربيات. كما ضمّت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من الأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، ولبنان، بما يعكس سعي البرنامج لدعم صناعة السينما محليًا وعربيًا.



ضمّت اللجنة التي قامت باختيار المشاريع؛ محمود صباغ (مدير المهرجان والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جوليا بيرغرون (مديرة سوق البحر الأحمر السينمائي)، أنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جاين ويليامز (رئيسة قسم الدراسات في كلية مهرجان البندقية السينمائي)، سافينا نيروتي (المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب). كما شارك في قراءة المشاريع المقدّمة للبرنامج كل من فهد الأسطا (كاتب وناقد سعودي)، وليالي بدر (شبكة راديو وتلفزيون العرب). فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.



تناولت المشاريع السعودية التحولات السيسو-اقتصادية وأثر الأحداث السياسية؛ مثل لحظة اكتشاف النفط، وحادثة اقتحام الحرم المكي سنة 1979، كما تناولت أوضاع تهميش المرأة، ونضالها الاجتماعي، فيما عالج أحد المشاريع مسألة نفسية معاصرة تتعلق بمشاعر الوحدة.





المشاريع السعودية:



1. ممارسة التعدد



كتابة وإخراج: ملاك قوتة.. إنتاج: بينتلي براون



2. بسمة عدلي



إخراج: علي السمين.. كتابة: فاطمة البني.. إنتاج: سارة النواصرة



3. أربعة أوجه للعاصفة



كتابة وإخراج: حسام الحلوة.. إنتاج: محمد الحمود



4. والنجم إذا هوى



كتابة و إخراج: محمد سلمان الصفار.. إنتاج: موسى الثنيان



5. رحلة إلى ديزني



كتابة وإخراج: مها الساعات.. إنتاج: حسين سلام



6. شرشف



إخراج: هند الفهاد.. كتابة: منال العويبيل.. إنتاج: طلال الحربي





المشاريع العربية:



1. إن شاء الله ولد (الأردن)



كتابة وإخراج: أمجد الرشيد.. إنتاج: أسيل أبو عيّاش



2. رحلة الرصاص والخبز (مصر)



كتابة وإخراج: محمد حماد.. إنتاج: محمد حفظي، خلود سعد





3. و صمتت شهرزاد (فلسطين)



كتابة وإخراج: أميرة دياب.. إنتاج: راية أبو الرب



4. تحت الأرض (لبنان)



كتابة وإخراج: هادي غندور.. إنتاج: حبيب عطية، مولكا مهني





5. أنا أرزة (لبنان)



إخراج: ميرا شعيب.. كتابة: لؤي خريش.. إنتاج: زينة بدران





6. المترجم العربي (العراق)



كتابة وإخراج: علي كريم.. إنتاج: خالد أبو شريف

