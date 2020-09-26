AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الثانوية العامة ذوو الأعذار القهرية والمرضية يمتحنون اللغة العربية.. اليوم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
ياسمين بدوي
يؤدي في العاشرة من صباح اليوم، السبت، طلاب الثانوية العامة 2020، ما يسمى إعلاميا بـ امتحان الدور الثالث في مادة اللغة العربية، الذي يبدأ زمنه من 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 1 ظهرا.


وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام امتحان الدور الثالث للثانوية العامة لأول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري أو مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.


اقرأ أيضًا| متى يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020؟.. التعليم تجيب



وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات، وهى لجنة "مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات" بالجيزة ، لتكون مقرا لامتحان الطلاب.



وقررت وزارة التربية والتعليم أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.



وقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.



وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية

الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية  - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا

الخميس  1 أكتوبر 2020: الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020: الفلسفة – التفاضل والتكامل

الأحد 3 أكتوبر 2020 : الأحياء – علم النفس - الاستاتيكا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا.. 110900 طالب يمتحنون في 351 لجنة سير.. بدء الامتحان 10 صباحا.. والتدخين والموبايل ممنوع في اللجان.. وإجراءات احترازية لمكافحة انتشار كورونا

الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. الطلاب يمتحنون اللغة العربية وسط إجراءات احترازية لمكافحة كورونا.. والتعليم تضبط نشرة الأسئلة على السوشيال ميديا بعد 30 دقيقة من توزيعها في اللجان

تبدأ 26 سبتمبر .. ننشر جدول امتحانات "الدور الثالث" لامتحانات الثانوية العامة لأصحاب الظروف القهرية

لجنة واحدة لامتحانات الدور الثالث للثانوية العامة| والتعليم تتحمل تكاليف اقامة الممتحنين بـ"اتحاد الطلاب"

لأول مرة| دور ثالث للثانوية العامة بسبب كورونا .. فرصة جديدة لامتحان أصحاب الظروف القهرية من 26 سبتمبر حتى 4 اكتوبر في لجنة واحدة .. والتعليم تتكفل بمصاريف إقامة الممتحنين في اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب.. والزمالك يكثف مفاوضاته لضم رجب بكار.. فيديو

أخبار التوك شو.. أسرار جديدة عن رحيل رجاء الجداوي بكورونا.. سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. مفتي الديار: يجب شكر الله كوننا من أبناء مصر

محمد فضل يوضح خلافه مع مرتضى منصور وأزمة صلاح وعلاقته بالأهلي وموقفه من الانتخابات

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-9-2020

AdvertisementS

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

أخبار التوك شو.. أسرار جديدة عن رحيل رجاء الجداوي بكورونا.. سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. مفتي الديار: يجب شكر الله كوننا من أبناء مصر

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

أهم الأخبار .. وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. وتفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر

سعر الدولار اليوم السبت 26-9-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور

سعر ومواصفات سيتروين citroen c4 2020 اليوم في مصر.. صور

بـ 6 أصابع وعيون بلونين مختلفين.. شاهد أشهر قطة على انستجرام | صور