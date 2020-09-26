طلاب الثانوية العامة ذوو الأعذار القهرية والمرضية يمتحنون اللغة العربية.. اليوم

يؤدي في العاشرة من صباح اليوم، السبت، طلاب الثانوية العامة 2020، ما يسمى إعلاميا بـ امتحان الدور الثالث في مادة اللغة العربية، الذي يبدأ زمنه من 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 1 ظهرا.









وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام امتحان الدور الثالث للثانوية العامة لأول مرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني المعتاد عقدها كل عام، وذلك فقط للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري أو مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.









اقرأ أيضًا| متى يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020؟.. التعليم تجيب









وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات، وهى لجنة "مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات" بالجيزة ، لتكون مقرا لامتحان الطلاب.









وقررت وزارة التربية والتعليم أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.









وقد قامت لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.









وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية

الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا

الخميس 1 أكتوبر 2020: الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020: الفلسفة – التفاضل والتكامل

الأحد 3 أكتوبر 2020 : الأحياء – علم النفس - الاستاتيكا