متى يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020؟.. التعليم تجيب

وسوف تستمر الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020

وسوف تستمر الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.



