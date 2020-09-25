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تعليم

متى يبدأ تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020؟.. التعليم تجيب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
امتحانات دبلومات
امتحانات دبلومات
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير درجات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

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وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
وسوف تستمر الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020


ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.
 
ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

وأضاف : تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،  وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتنقسم المدارس الرسمية الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018 /2019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.
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