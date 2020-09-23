كل ما تريد معرفته عن التحويل الإلكتروني لطلاب المدارس

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تلقى طلبات التحويل الإلكتروني لطلاب المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى 1 أكتوبر 2020.

شروط التحويل الإلكتروني لطلاب المدارس





ويشترط في التحويل الالكتروني لطلاب المدارس ، صحة البيانات المسجلة ويعد ذلك مسئولية ولي الأمر ، ولا تعتبر استمارة الرغبات موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة ، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

و في حالة وجود اي تعديل في طلب التحويل الالكتروني لطلاب المدارس يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها ، و يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل) ، ويكون اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها و للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات ، و لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة

وتكون متابعة نتائج التحويل الالكتروني لطلاب المدارس ، مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

و في حالة قبول طلب التحويل الالكتروني لطلاب المدارس يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة ، ويصبح على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.













ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.





وسيتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.





خطة حضور الطلاب في المدارس في العام الدراسي الجديد

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.

- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

تدريس كتب جديدة لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

- سيتم إضافة كتاب (القيم واحترام الأخر "معا نبني") بداية من الصف الثالث الابتدائي.

- سيتم إضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.

شكل التقييم في الثانوية العام 2021

- سيكون هناك امتحان إلكتروني ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.

- سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

- سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).

- التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة".

- استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور.. سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.

مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي الجديد

- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.

- انشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية.

- مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.

- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

كما تحدث وزير التربية والتعليم عن الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية للطلاب داخل المدرسة، وجاء كالتالي: كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة ، و التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل ، و الأنشطة ستكون بنسبة 50% وفقًا لعدد أيام حضور الطلاب.

خطة الوزارة للنهوض ومكافأة السادة المعلمين في العام الدراسي الجديد

- تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0.

- توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة السادة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية

- سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

- سيتم تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

- سيتم تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

- ستكون مجموعات التقوية ”اختيارية“ في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

- سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

- ستحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك.

- ستكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.



